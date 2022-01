A szakpszichológus beszélt arról is, hogy miként tanuljuk pici gyermekként a világot, amelynek alapozása mindig otthon, a szülők segítségével történik. A gyerekek ugyanakkor főként nem a szavak által tanulnak, hanem árgus szemekkel lesik, hogy mit tesznek a szüleik, és sokkal inkább hisznek a tetteknek, mint a szavaknak. Utóbbi mintákat is viszik tovább. Így tanulják meg mi a munka, mi a pihenés, s hogy ezeket miként érdemes szétválasztani. Ilyen módon kapnak képet arról, hogy mi a világ lényege, mi a boldogság és miért érdemes erőfeszítéseket tenni. Minta az is, ahogy a szülő beszél másokkal, de beleláthat az érzelmi zsarolásba vagy a játszmákba is. Dr. Kozma-Vízkeleti Dániel szólt arról is, hogy miért tartunk meg olyan dolgokat, amelyek nem visznek előre: - Mert ismerős, tudjuk milyen, ami pedig ismerős és megszokott, az biztonságos, ami biztonságos az pedig vonzó. A legalapvetőbb lélektani igény pedig a biztonság. Az előadáson ennek a helyzetnek a kezeléséről is részletes képet kaphattak az érdeklődők.