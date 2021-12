Kikérték az önkormányzati képviselők véleményét, akik közül hatan csatlakoztak volna ehhez az ötlethez, ketten viszont nem – ismertette Karakas Anikó polgármester. Hangsúlyozta: most is van arra mód, hogy a képviselőkkel kapcsolatba léphessenek a vésztőiek a körzetekre osztás nélkül is, sőt, így nem is korlátozzák egy szűk körre az együttműködés lehetőségét. Bárki bárkihez fordulhat segítségért, nem csak egy adott képviselőhöz. Kiemelte: a mai világban senki sem marad információ nélkül.