A képviselő-testület egy rekreációs központtal kapcsolatos feladatokról is határozott, amelynek tervezését is a megyei önkormányzattal közösen valósítják majd meg. A polgármester ezzel kapcsolatban elmondta, a centrumban fizioterápiás és reumatológiai kezelések lennének elérhetők, segítené mindezt, illetve a rekreációt egy gyógymedence is, valamint szaunát szintén kialakítanának a 400 négyzetméteres létesítményben. A beruházást a Kálmán fürdőhöz kapcsolódó, de attól különálló úttörőház területén valósítanák meg. Hétfői ülésén a testület a tervezéshez szükséges ­városi önerő biztosításáról döntött.