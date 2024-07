Kizáratnák a Demokratikus Koalícióból a gyulai Leel-Őssy Gábort, aki korábban arra kérte Gyurcsány Ferenc pártelnököt, hogy a választási kudarc után vonja le a következtéseket és távozzon a párt éléről. Kritikája nem maradt válasz nélkül: a DK elnöksége etikai vizsgálatot kezdeményezett Leel-Őssy Gábor ellen.

Szilágyi László szerint Gyurcsány Ferencnek vállalnia kell a felelősséget. MTI-archív fotó

Leel-Őssy Gábor mellett a napokban egykori választókerületi elnöke, a sarkadi Szilágyi László is leírta a témában a véleményét.

„A magyar politikai élet válaszúthoz érkezett június 9-én” – fogalmazott közösségi oldalán a napokban Szilágyi László. „Az biztos, hogy tovább a régi módon nem lehet folytatni. Normális emberek, főleg ha valamilyen vezető pozícióban buknak, akkor vállalják a következményeket. Így zajlik ez ma az összes ellenzéki pártban, na persze nem mindenütt, mert a „mi Ferink” nem érti a dolgot. Nem értette ezt korábban sem, pedig értelmesen elmondták neki, hogy „nem azt mondták Feri, hanem azt, hogy menj a picsába.” (Horn Gábor után szabadon) Ezt akkor sem fogta fel, nagy bukás lett a vége. Természetesen a tagság, országgyűlési képviselők, polgármesterek most „vigyázó szemüket” a Viharsarokra vetik, mert itt, egy tucat ember mondja több mint egy éve, hogy „elkúrtad, nem kicsit nagyon”. Sőt, Leel-Őssy Gábor vitára hívja ki a Gyurcsány Ferencet, a DK TV-jébe, hogy szemébe mondhassa: vagy elhúz Kötcsére, vagy vége a dalnak, mert elfogyott a regimentje, és nem csak a serege, hanem a hitele is. Erre mi a válasz, saját embereiből összeszedett „Etikai Bizottság” fogja levezényelni saját kérésére Leel-Össy Gábor kizárását. Nyilván a vitát nem fogja vállalni, inkább elbújik harmadik felesége szoknyája alá” – írta Szilágyi László.

Szilágyi László egyébként az idei önkormányzati választásokon az MSZP önkormányzati képviselő jelöltje volt Sarkad városban, és az MSZP Békés megyei listáján a második helyen szerepelt.