Városképi szempontból is fontos beruházás

Dr. Kovács József országgyűlési képviselő elmondta, mintegy 126 millió forintból újították fel a közel 100 éves Gyulai Implom József Általános Iskola tetőszerkezetét. A kormányzati támogatással megvalósuló beruházás keretében a rossz állapotban lévő sajtolt cserépfedés cseréje történt meg szintén sajtolt cserépre 2331 négyzetméteren. Dr. Kovács József elismerően szólt a kivitelező és a műszaki ellenőr munkájáról, amelynek köszönhetően a fejlesztés alatt is zavartalanul és biztonsággal folyhatott a tanítás az iskolában. Külön kitért arra, hogy a munkálatok szeptember 28-án kezdődtek, és gyorsan, december 1-re már be is fejeződtek.