– Milyennek látja Szarvast, hogy érzi magát a Gallicoop Zrt. élén?

– Az utóbbi bő egy évben rendkívül szimpatikus városnak ismertem meg Szarvast, kedvesek az itt élő emberek, és befogadóak, tehát jól érzem magam a településen. A Gallicoopra térve, én az elmúlt 20 évben cégeket vezettem, közülük is inkább külföldi (holland, belga, angol) multinacionális vállalkozásokat. A szarvasi pulykafeldolgozó ezzel szemben magyar tulajdonban van, ebből a szempontból különbözik a Sága Foods Zrt.-től, amit előtte irányítottam. Ezentúl a szarvasi cég egy családi vállalkozás volt, amit Erdélyi István épített fel. Nagy váltást hoztam ide, ami már sokkal inkább egy modern, multinacionális vállalatszemléletet jelent.

– A cégvezetés mellett immár a Magyar Pulykaszövetség elnöki pozícióját is betölti. Hogyan fogadta a felkérést?

– Természetesen örömmel, ugyanakkor átérezve az ágazat minden súlyának felelősségét. Hiszen az egész hazai pulykaágazat jelenéért és jövőjéért dolgozni teljesen más, mint egy cégért felelni, és komoly kihívást jelent.

Muzsek András /Fotó: Bencsik Ádám

– Hol tartanak most a pulykahús népszerűsítésével és mik a várakozások karácsonyra?

– Lényegében most kezdtünk neki. Nehéz dolgunk van, mivel az elmúlt csaknem nyolc évben olyannyira el volt hanyagolva a pulykahús népszerűsítése, hogy a boltok polcairól eltűntek a termékek, nem lehet például egész bébipulykát beszerezni Magyarországon. Ezért – a pulykamell és a pulykanyak kivételével – szinte teljesen eltűnt a hazai konyhákból a pulyka. Egy átlagos magyar háziasszony például másfél kiló combfilével nem is igazán tudna mit kezdeni, hiszen nincs hozzá szakácskönyve, vagy receptje, pedig 20-30 évvel ezelőtt még az udvarokban is ott volt ez a szárnyas. Az egyik probléma az, hogy árban nem tud versenyképes lenni a csirkehúshoz képest, mivel magasabbak a nevelési költségeik. Éppen ezért kell hozzáadott értékkel bírnia a csirkehúshoz viszonyítva. Például a hús érettsége, íztartalma jóval nagyobb, mint a csirkehúsénak, vagy hogy a pulyka combja vörös hús, ami alternatívája lehet a sertéscombnak, tehát ugyanúgy meg lehet csinálni belőle egy pörköltet vagy bármit. Ezeket, és ehhez hasonló szlogenekkel kell edukálnunk a fogyasztókat. Továbbá szeretnénk elérni, hogy az embereknek a pulykahús szót meghallva ne csak a feldolgozott, fagyasztott, panírozott érmék, vagy sonkák, szalámik, esetleg virslik jussanak eszükbe.