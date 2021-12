Nógrádi Csilla hírportálunknak elmondta, a fényesi tanyákon tizenkét kisgyerekhez látogattak el, de egyébként is igyekeztek a városrészen élők arcára egy kis mosolyt csalni a szürke, esős hétvégi napon. A gyerekeknek a kedvesség és a jó kedv mellett kis csomagocskával is készültek a lovas barátok, amiben plüssállatok, cukorka és gyümölcs is megtalálható volt. A kocsiról közben kellemes karácsonyi, illetve Mikulás-dalok szóltak, ami csak fokozta a hangulatot.