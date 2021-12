Az ünnepek idején az óvoda zárva van, de a kerítés mellé helyezték a gyűjtőt, abba beleteheti bárki a zárt műanyag edényben lévő hulladékot. Az intézmény dolgozói környezettudatos szemlélettel szoktatják, tanítják a kicsiket is, miként lehet védeni a természetet. Az óvodában is szelektív a hulladékgyűjtés. A Biotrans Kft. fizet az elszállított hulladékért, a Napsugár a Jövő Gyermekeiért Alapítvány pedig ezáltal gyarapodik.

A konyhai használt sütőolajtól és sütőzsiradéktól máshol is megszabadulhatnak az orosháziak: gyűjtőedényeket helyezett ki az Orosházi Városüzemeltetési Zrt. két helyszínen is – a piactéren és a Vásárhelyi úton (a hulladékátvevő telephelyen). Ezek az edények megteremtik a lehetőséget a környezettudatosabb háztartás működtetéséhez, de egyéb előnnyel is járnak.