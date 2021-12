A Kis-Sárréten a fő pihenő és éjszakázóhelyük szokás szerint a Biharugrai- és Begécsi- halastavak. Táplálkozni viszont nagyobb távolságokra is kijárnak. Gyakran keresnek élelmet a halastavak körül, azokon a területeken, amelyeket korábban a nemzeti park szürkemarha gulyáival legeltettünk. November 20-a óta folyamatosan 35-37 ezer között alakul a térségben állomásozó vadludak létszáma. Döntő részük most is nagy lilik, de szép számmal akad nyári lúd is. A ritkább fajok közül láttunk már mintegy 25 vörösnyakú ludat, kis lilikből pedig rendszeresen felbukkan 4-5 példány. Előkerült egy további ritka vendég, egy apácalúd is – olvasható a Körös-Maros Nemzeti Park honlapján.