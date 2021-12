Siklósi István megerősítette, hogy az 1980 előtt épült piaccsarnokra igazán ráfér egy komolyabb „ráncfelvarrás”. Mint kifejtette, a beruházás során több munkálatot is terveznek. Ezek szerint felújítanák, átalakítanák a teljes elektromos rendszert, korszerűsítenék a világítást, illetve hangosítási rendszert ugyancsak kialakítanának. A vizesblokkot is felújítanák. Önműködő bejárati ajtókat építenének be, és cserélnék a nyílászárókat a homlokzati falakon. Az épület elavult, így közel 300 négyzetméternyi ablakfelület cseréjére, vasszerkezeti elemeinek felújítására van szükség. Álmennyezet kialakítása és lábazati szigetelés ugyancsak szerepel a tervek között. Napelemes rendszert építenének ki, emellett kifestenék az acélszerkezeteket és a falfelületeket­. A belsőépítészeti munkák során az új piaccsarnok belső felülete dizájnelemekkel fog megújulni. A polgármester elmondta, hogy pontosan mit valósíthatnak meg az említett elképzelésekből, a támogató okiratból derül majd ki.