A következő kitüntetés az EMMI Pro Vita díja volt, amit Tóthné Sovány Gyöngyi, a Magyar Vöröskereszt Békés Megyei Területi Szervezetének elnöke adott át Mátyás Jánosnak. A polgármester ekkor elárulta, két hete ő maga is részt vett Budapesten a Vöröskereszt évforduló rendezvényén, ahol olyan szarvasiakat és Békés megyeieket tüntettek ki, akikre nagyon büszkék. Tóthné Sovány Gyöngyi elmondta, a Babák Mihály által említett eseményen kitüntették többek között a Cervinus Teátrumot is a sok éves támogatásáért, a Pro Vita díjas viszont nem tudott ott lenni személyesen, ezért most adják át neki az oklevelét. Kifejtette, ezt az elismerést annak a megyénként egy állampolgárnak adják át, aki a legmagasabb teljes véradó. Békésből ezúttal Mátyás János érdemelte ki, aki idén 133-szoros véradó volt. A következő ünnepelt Raj Pálné, a Barátság Nyugdíjas Egyesület visszavonuló elnöke volt, aki Szarvas Város Oklevelét kapta Babák Mihálytól és dr. Melis János címzetes főjegyzőtől. A polgármester elmondta róla, egykor kollégájuk volt, és tőlük ment át az egyesülethez, ahol tapasztalatát és jó tehetségét kamatoztatta. Most pedig onnan is nyugdíjba vonul, aminek kapcsán megköszönték több évtizedes munkáját. Hiszen neki is köszönhető, hogy az a szarvasi, aki idős lesz, nem lesz feltétlenül magányos is, mert számíthat a közösség segítségére, társaságára. Tehát Szarvason idősnek sem rossz lenni, még akkor sem, ha a gyermekek és unokák távol élnek.