Az idősek örültek, és azt vettem észre, hogy a fiatalságukat is felidézte a program. Egyébként majd ők is szeretnék viszonozni a kedvességet. Azért is nagyon szép a kezdeményezés, mert a nyugdíjasaink közül többeknek nincs hozzátartozójuk vagy esetleg távol élnek a szeretteik.