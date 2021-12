Mindig fontos, hogy kellően száraz legyen a tűzifa

A levegő szennyezésében Békéscsabán elsősorban a lakossági szilárd tüzelésnek, valamint a közlekedésnek van szerepe. A kérdőív válaszai alapján sokan az ár-érték arány alapján vesznek tüzelőt, ami több szempontból is probléma, főleg azért, mert az ár nem minden esetben tükrözi a minőséget. Vásárlás előtt a többség nem nézi meg a tűzifa származását, minőségét, pedig ez fontos lenne, mint ahogy az is, hogy csak megbízható helyről szerezzenek be tüzelőt. A tökéletes égéshez – és ezzel a levegő szennyezésének mérsékléséhez – lényeges, hogy kellően száraz legyen a tűzifa. Ezért ajánlott szárazat vásárolni, vagy ha ez nem lehetséges, akkor a tűzifát száradásig száraz helyen kell tárolni. A tüzelőberendezéseket is javasolt ellenőriztetni, nemcsak a biztonság érdekében, hanem azért is, hogy a legjobb hatékonysággal működhessenek.