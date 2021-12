Varga Tamás alpolgármester köszöntőjében hangsúlyozta, szombaton a Csabagyöngyében minden a versenytáncról, a művészet és a sport nemes ötvözetéről szólt. Mint elmondta, a megmérettetés több mint félévszázados múltra tekint vissza, ami kultúr- és tánctörténeti patina. – A társastánc a művészet egy tiszteletreméltó formája, amelynek népszerűsége annak ellenére is töretlen, hogy története több száz évre nyúlik vissza – fogalmazott Varga Tamás. Az alpolgármester ennek kapcsán kifejtette, a versenytánc, illetve a társastánc egyre népszerűbb köszönhetően a táncos tévéműsoroknak is. Nyomatékosította, rengeteg munka szükséges ugyanakkor ahhoz, hogy egy pár olyan magas szintre jusson el, amit a békéscsabai versenyen is láthattunk.