Dr. Kovács József országgyűlési képviselő felelevenítette, hogy 1570-ben V. Pius pápa tette kötelezővé az adventi időszakot a katolikus egyházban, advent első vasárnapja pedig az egyházi év kezdete is egyben. Dr. Kovács József hangsúlyozta, az év ezen időszaka számvetés is egyben. Mint mondta, a múlt évet és napjainkat is beárnyékolja a járványhelyzet. Ennek kapcsán kiemelte az ünnepi készülődés időszakában is fontos, hogy imát mondjunk a betegekért és azokért, akik a gyógyulásukért dolgoznak nap mint nap.