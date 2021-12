A közösség heti rendszerességgel találkozik a művközpont egyik multifunkcionális termében, ilyenkor előadásokkal és oktatással is foglalkoznak. Az összejövetelek mellett a klub és a művelődési központ rengeteg más hasznos programot is rendszeresen megvalósít. A Székely Aladár Fotóklub klasszikus tárlatait időszaki kiállítás egészítette már ki egy parkban, kandeláberekről lelógatott képekkel, de rendeztek már ablaktárlatot és online bemutatót is a járványhelyzet alatt.