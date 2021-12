Kiderült, hogy a területük – amely most Békés megyéhez tartozik – a kezdetekben többek között Aradhoz, Egerhez és Szolnokhoz is be volt sorolva. Illin József elmondta, a sokak által újkorinak nevezett Dévaványai Vadásztársaság 1945 őszén alakult, alig egy évvel későbbről pedig már találtak olyan írásokat róla, melyek szerint Bodnár Sándor nevéhez fűződik indulása, és mintegy 40 főt számlált a kezdetekben. Ekkor 36 ezer holdon működött, tagjai összesen három fegyverrel vadászhattak. Az elnök elárulta, a Dévaványához tartozó tájegység akkoriban egészen a Berettyóig nyúlt, ami egy rendkívül nagy területnek számít.

Illin József mesélt a vadásztársaságról. A háttérben Zuberecz Tibor megyei fővadász /Fotó: Bencsik Ádám/