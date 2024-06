A férfi nem tudta elfogadni, hogy barátnője szakított vele, úgy vélte, ennek oka az, hogy a nőnek régebb óta párkapcsolata van a nyugdíjaskorú szarvasi férfival. A 45 éves férfi azért, hogy bosszút álljon a nőn, önkényesen beavatkozott az idős sértett mindennapi életvitelébe, őt tartósan – 2021 decembere 2023 december vége közötti időben – háborgatta.

Megfigyelte, követte a sértettet és a volt párját, fotókat és videofelvételeket készített róluk, és számtalan SMS üzenetet küldött a vetélytársának hitt idős férfi mobiltelefonjára. Az üzenetek főként a sértett, valamint a volt barátnő mozgásával, tartózkodási helyével, életvitelével, anyagi helyzetével és magánéletével voltak kapcsolatosak. A férfi azt is megírta a sértettnek, hogy tönkreteszi őt és a családját, illetőleg tudatta vele, hogy gépkocsival követi őt, melynek valóságtartalmát a fenti üzenetek tartalma alátámasztotta.

Ezen túl volt barátnőjét is figyelte oly módon, hogy annak a táskájába rejtett egy mobiltelefont és azzal lehallgatta őt, valamint a GPS koordináták alapján ellenőrizte a tartózkodási helyét. Ezt követően a férfi az üzenetekben rendszeresen tájékoztatta a sértettet, hogy a nő éppen hol van, és kivel mit csinál. Egy alkalommal felszólította a sértettet, hogy ha még egyszer meglátja őt volt barátnője közelében, akkor beszélni fog a sértett feleségével és a fiával, melyet a későbbiekben meg is tett: felvette a kapcsolatot az idős férfi fiával és feleségével és azt állította nekik, hogy a sértettnek kapcsolata van a volt barátnőjével. A férfi később az általa a megfigyelések alkalmával készített videókat az egyik internetes közösségi portálon található nyilvános csoportba, illetőleg egy nyilvános videomegosztó webhelyre is feltöltötte, és erről tájékoztatta a sértettet, majd egy óra múlva törölte azokat.