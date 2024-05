Kistraktor után kapcsolt vetőgépnek ütközött egy személygépkocsi május 21-én délután Nagykamaráson, az Árpád utcában. A traktor vezetője nem sérült meg, de az autós ezt nem tudhatta, mert a baleset után megállás nélkül elhajtott. A traktoros viszont félrehúzódott, és a rendőröknek elmondta, hogy milyen színű, márkájú volt a kocsit, sőt, a vezetőről is tudott információt adni.

A rendőrök percekkel később otthon találták az illetőt, aki elmesélte, hogy az autót külföldieknek adta kölcsön. Az indítókulcs viszont nála volt, a kocsi pedig a háza udvarán állt még meleg motorháztetővel. A külföldiek, akiket emlegetett, sehol nem voltak, és a traktoros által adott személyleírás is egyértelműen ráillett. Megszondáztatták a férfit, és az alkoholteszter olyan magas értéket mutatott, ami már kimeríti ittas járművezetésnél a bűncselekmény kategóriáját. Közben kiderült az is, hogy a forgalomból kivont kocsival a Damjanich utcában egy bokornak és egy villanyoszlop betongyámjának is nekiment a gyanúsított, erről árulkodtak a helyszínen maradt törmelékek.

A Mezőkovácsházi Rendőrkapitányság büntető- és szabálysértési eljárást is indított a nagykamarási férfi ellen.