Csak kedden öt olyan csalás miatt rendelt el nyomozást a rendőrség, melyben szerepe volt az internetnek. Négyen vásárolni akartak, és úgy jártak pórul. Egy csomagot váró nő pedig hamis linkre kattintott, és megadta a banki adatait.

Szombati Andrea, a Békés Vármegyei Rendőr-főkapitányság sajtószóvivője elmondta, az egyik közösségi oldal hírfolyamában figyelt fel egy békési férfi egy hirdetésre, amelyben kávéfőzőt kínáltak. Meg is rendelte, közel 50 ezer forintot fizetett érte, az érkező csomagban azonban egy kétezer forintos kenyérpirító volt. Egy körösújfalui férfi százezerért akart telefont venni az interneten, de miután elutalta az előleget, a hirdetőt nem tudta elérni. Hasonlóképpen járt egy békéscsabai férfi is, ő négy gumiabroncsot rendelt, ki is fizette azokat, de nem kapott semmit.

Egy másik panaszos azért tett feljelentést, mert autóalkatrészt vásárolt, de egy hálózati dobozt kapott. Közel 300 ezer forint tűnt el egy csomagot váró körösladányi nő számlájáról azután, hogy egy üzenetben kapott linkre kattintott, és megadta a banki adatait. A hivatkozás olyan felületre irányította, ami teljesen hasonló volt a Magyar Posta oldalához. Korábban már az ilyen csalásokra is figyelmeztetett a cég, illetve a rendőrség.

Szombati Andrea hangsúlyozta, a KiberPajzs oldalán részletes tájékoztató található a különböző internetes csalásokról, és azok megelőzési lehetőségeiről. Kérik a lakosságot, hogy fogadják meg a bűnmegelőzési tanácsokat, olvassák el az internetes vásárlásról szóló tájékoztatókat. Ne adjanak esélyt a csalóknak, ismerjék fel a csalásgyanús helyzeteket, és ami a legfontosabb, ne fizessenek!