Ádász István, az egyesület elnöke elmondta, hogy minden nyáron szerveznek valamilyen programot a tagok számára, most egy családi nap mellett döntöttek. Ezt egybekötötték lecsófőzéssel és Ki mit tud? versennyel, amelyen számos produkció került a közönség elé. A vetélkedővel kapcsolatban hozzátette, fontos, hogy a sorstársak megmutassák magukat ilyen formában is, és mindez egy üzenet a látó társadalom felé, hogy tudnak teljes életet élni.

Lecsófőzéssel egybekötött családi napot szerveztek a Vakok és Gyengénlátók Békés Megyei Egyesületénél. Fotó: Licska Balázs

Szabó Alexandra rendezvényszervező örömmel újságolta, hogy miközben nagyjából negyven érdeklődőre számítottak, kellemes meglepetésként az előzetes jelentkezések is arra utaltak, hogy ennél többen lesznek és lettek is a családi napon. Hangsúlyozta, hogy egy olyan programot igyekeztek összeállítani a látássérültek számára, amely képes őket kimozdítani a szürke hétköznapokból, ilyen lehetett akár a lecsófőzés, akár a Ki mit tud? verseny.

Mind Ádász István, mind Szabó Alexandra elmondta: a Ki mit tud? vetélkedőre készültek énekkel, gitározással, versekkel és novellákkal, de bűvészkedéssel és stand uppal is a tagok. A bemutatóteremben pedig egy kiállítást rendeztek be, amelyen például szőnyeg, kép is helyet kapott. És miközben az egyes produkciók váltották egymást a színpadon, készült a lecsó, amelybe természetesen paradicsom, paprika és lecsó került a szeretet mellett.