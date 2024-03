Majdnem 20 liter gázolajat töltött a kocsija tartályába és üdítőt is vett magához, azt sem fizette ki. A rendőrök előállították, lopással elkövetett tulajdon elleni szabálysértés miatt őrizetbe vették és három napon belül bíróság elé állíthatják. A férfi a gyanú szerint órákkal korábban végegyházi házakból is lopni próbált, ezért büntetőeljárás is indult ellene.

Forrás: shutterstock