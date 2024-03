Egymillió forintot loptak el egy telephelyről tavaly október 23-án este Gyulán. A területet és az épületet gondosan őrzik, van biztonsági rendszer. A férfi, úgy gondolta, hogy pénzt tud elhozni onnan. Először a riasztó hangjára elmenekült, nem vitt el semmit. Két órával később azonban visszament, hatástalanítani próbálta az elektronikus védelmet. Miután neki úgy tűnt, hogy ez sikerült, felfeszített egy pénzkazettát, belemarkolt a tartalmába, és futásnak eredt.

A pénz egy részét eldobálta menekülés közben a férfi

Forrás: Békés Vármegyei Rendőr-főkapitányság

Eközben azonban ahhoz a biztonsági céghez is futott be jelzés, ahová a riasztót bekötötték, és a telephely üzemeltetői is gondolták, hogy baj van, mert a telefonjukon nem látták az épületet pásztázó kamera képét. Időben érkeztek, és üldözőbe vették a férfit, de eltűnt a közeli erdős részen. Miközben menekült, többször elesett, a pénz egy részét elszórta.

Szombati Andrea, a Békés vármegyei rendőrség sajtószóvivője elmondta, a rendőrök azonosították a dobozi férfit, és másnap reggel a lakásáról előállították. Beismerte, a lopást, és elmondta, mindent megtett azért, hogy ne bukjon le. Egy utcai szemetesbe kidobta a pulóverét, másnap reggel pedig megborotválkozott, levágta a bajszát. Mindezt hiába, hiszen így sem tudta elkerülni a felelősségre vonást. A Gyulai Rendőrkapitányság büntetőeljárást indított, és vádemelést javasolt ellene. Ügyének iratait csütörtökön továbbították az ügyészségre.