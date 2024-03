A NAV Békés Vármegyei Adó- és Vámigazgatóságának munkatársai egy fakitermelő cég dokumentumait kérték be ellenőrzésre. Az adatok a készpénzfizetésre vonatkozó korlátozás megsértésére utaltak, és ezt a gyanút erősítették az ügyvezető, és egy újonnan alakult alvállalkozó nyilatkozatai is. A revizorok szembesítették a fakitermelő céget a vizsgálat eredményeivel, ennek hatására az események új fordulatot vettek.

A revizorok szembesítették a fakitermelő céget a vizsgálat eredményeivel, ennek hatására az események új fordulatot vettek. Fotó: Illusztráció: MW-archív

A mulasztási bírság elkerülése érdekében az ügyvezető trükkhöz folyamodott: egy olyan szerződést mutatott be, amelynek létezéséről korábban sem ő, sem az alvállalkozója nem tett említést, így próbálta csökkenteni az egy szerződés kapcsán egy hónapon belül kifizetett összeg nagyságát.

Arra valószínűleg nem számított, hogy a revizorok megkeresik azt a Tüzép-telepet is, amelynek továbbszámlázta az alvállalkozó által neki kiszámlázott faaprítást. A megrendelőként eljáró Tüzép vezetőjének nyilatkozata alapján az utólag megküldött szerződésen szereplő szolgáltatás nem teljesült. Az is kiderült, hogy a vizsgált adózó az egyik szolgáltatást még azelőtt teljesítette a Tüzépnek, hogy az alvállalkozó társaság megalakult volna, azaz az alvállalkozótól befogadott számla fiktív. Ezt a revízió jelezte is a vizsgálat alá vont társaságnak, amely végül jobbnak látta önrevízió keretében módosítani az áfabevallását, és önként lecsökkenteni a levont áfát.

Bár a készpénzfizetési korlát megsértéséhez kapcsolódó bírságot a fakitermelő cég elkerülte, utólag mégis rosszabbul járt. Az elsődlegesen becsatolt iratok, és az ügyletekről tett első nyilatkozata alapján ugyanis csak pár százezer forintos mulasztási bírság terhelte volna. Így, az önrevízió kapcsán végül 1 millió 685 ezer forint pótlólagos áfabefizetési kötelezettsége keletkezett, melynek eleget is tett.