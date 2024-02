A járási ügyészség indítványt tett arra is, hogy a bíróság kötelezze a férfit az okozott, de eddig meg nem térült kár megtérítésére is. A közérdekű munkát az elítélt hetente legalább egy napon – a heti pihenőnapon vagy a szabadidejében –, díjazás nélkül végzi. A közérdekű munkára ítélt köteles a számára meghatározott munkát elvégezni. Ha az elítélt a számára meghatározott munkát önhibájából nem végzi el, a közérdekű munkát vagy annak hátralévő részét szabadságvesztésre kell átváltoztatni.

A fiatal férfi a cselekmény elkövetésekor és jelenleg is Sarkadon él édesanyjával és fiútestvérével egy háztartásban, de időnként lánytestvére is a házban aludt a gyermekeivel. Így történt ez tavaly augusztus 24-én is. A családtagok este 9 óra körül feküdtek le aludni. Az édesanya az ingatlan konyhájában lévő ágyon aludt, de lefekvés előtt a pénztárcáját – benne 70 ezer forint készpénzzel – egy táskába tette, amelyet az ágyától 2 méterre található ablak kilincsére akasztott fel. A férfi lánytestvére a gyermekeivel a lakóház egyik szobájában feküdt le, de előtte a nő a párnája alá tette a táskáját, melynek belső zsebében 71 ezer forint volt. A férfi és fiútestvére egy másik szobában aludtak, a fiútestvér lefekvés előtt a pénztárcáját – 100 ezer forint készpénzzel együtt – az övtáskájába tette, majd az övtáskát ő is a párnája alá dugta. A férfi elhatározta, hogy miután a rokonai elaludtak, megszerzi a náluk lévő készpénzt. Az éjszaka folyamán, miután meggyőződött arról, hogy családtagjai már elaludtak, magához vette az elrejtett pénzüket, majd a kora reggeli órákban távozott az ingatlanból. Az eljárás során a férfi az édesanyja és a lánytestvére részére visszaadta az ellopott pénzüket, míg a fiútestvére részére okozott kárt nem térítette meg.