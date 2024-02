Megmozdult a község apraja-nagyja, amikor tudomást szereztek arról, hogy a Déli soron felrobbant egy régi típusú parasztház. Dr. Rákócziné Tripon Emese, a település polgármestere végig a helyszínen volt, miután a keddi este értesült a tragédiáról. Akkor annyit lehetett tudni, hogy egy ember életveszélyesen megsérült. Aztán kiderült, az ingatlanban egyedül élt a középkorú nő, akire a robbanás következtében rászakadt a tető is. A mentők életveszélyes, főként égési sérülésekkel vitték kórházba.

Ottjártunkkor mindenki annak adott hangot: bízik Andrea felgyógyulásában. A polgármester is elmondta, minden segítséget megadnak, amit a hatóság kér. A romok eltakarítására markolót, más gépeket is biztosítanak, személyzettel együtt.

Remélték, mihamarabb sikerül megállapítani, mi okozta a robbanást. Ugyanakkor a polgármester – méként a település lakói – leginkább abban bíztak, hogy segít Andreán az életmentő műtét. Ehhez vért is kellett gyűjteni, dr. Rákócziné Tripon Emese ebben az ügyben is mindent elkövetett. Akinek szüksége volt a véradáshoz a gyulai beszállításhoz, abban is segítettek. Bárki adhatott vért Andreának, hiszen irányított véradás esetén az eltérő vércsoportot becserélik.

Pénzadományokat is vártak egy megadott számlaszámra, ami majd hozzájárulhat a ház újjáépítéséhez. Ez egyelőre nem valósulhat meg, mert a katasztrófavédelem 60 napig megtiltotta a romeltakarítást. Bizonyára a gázrobbanás keletkezési okának kiderítésére van erre szükség. Ami biztos, vezetékes gáz miatt robbant fel az épület.

Andrea életét már semmi nem tudja visszahozni

Dr. Rákócziné Tripon Emese január 23-án, kedden este negyed kilenc körül egy hatalmas robbanást hallott. Később kiderült, ezt még a szomszédos településeken is hallották. A polgármester azonnal kocsiba ült, és a helyszínre, a Déli sorra sietett, miután megtudta, hol is történt a tragédia. A hivatalos szervek vezetőivel, az MVM munkatársaival egész éjszaka egyeztetett a veszély elhárításáról. Ahogy a polgármester akkor fogalmazott, a feltáró munkához, valamint a családnak minden segítséget megad a kétegyházi önkormányzat. Ez továbbra is így van. A tragédia viszont az, hogy Andrea életét ez már nem tudja visszahozni.