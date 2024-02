– A diszpécserközpont munkatársa azt mondta, hogy azonnal hagyjam el a lakást, majd értesítette a katasztrófavédelmet, ahonnan elég gyorsan ki is jöttek és megállapították, hogy bizony már elég nagy volt a lakásban a szén-monoxid koncentráció. Én csak annyit éreztem, hogy a fejem fáj, de nem gondoltam, hogy nagy a baj, viszont a készülék „tudta”. Éjszaka oxigénpótló maszkban kell aludnom, elég mélyen alszom, ezért ha jelez a készülék, a szobában meg sem hallom. Rossz belegondolni, hogy mi lett volna, ha ez éjszaka történik – mesélte Evanicsné Marika, aki úgy tudja, hogy abban az időben egy másik csorvási lakásban is történt szén-monoxid mérgezés. – A közelmúltig gázzal fűtöttem, ám kijött egy nagyon magas számla, és mivel vegyes tüzelésű kazán is van nálam, így azt kezdtem el a fűtésre használni.

Az eset után ideiglenesen a lányához költözött, a napokban azonban visszatért a lakásába.

– A történtek után van bennem félelem, de a katasztrófavédelemtől kikotorták a kéményt is, így az nem okozhat problémát. Ezúton szeretnék köszönetet mondani a Gondosóra-szolgálatnak és a katasztrófavédelemnek, hogy megmentették az életemet – fejezte ki háláját az idős asszony.

Korábban Kétsopronyban is életet mentett már a Gondosóra, akkor egy külterületen élőnek jelentett komoly segítséget.

Magyarországon már több mint félmillióan regisztráltak a Gondosórára, a szolgáltatás indítása óta 6500 súlyos, életmentő helyzetben segítettek már a diszpécserközpont munkatársai – tette közzé Nyitrai Zsolt, a miniszterelnök főtanácsadója január végén.