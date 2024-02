Elnézte a közlekedési lámpát egy sofőr még tavaly december 22-én dél körül Békéscsabán, a Baross utca, a Luther utca és a Szeberényi tér kereszteződésében – adta ki a rendőrség.

A sofőr a Baross utca felől érkezett a külső sávban, és egyenesen a Kossuth tér felé ment tovább. A pirosnál egy kocsi várakozott előtte, majd amikor az elindult, a férfi is áthajtott a kereszteződésen. A lámpa azonban az ő sávjából csak a jobbra kanyarodóknak adott szabad jelzést, ezzel egy időben ugyanis a Luther utcáról balra kanyarodók is zöldet kapnak. Neki még várnia kellett volna, de elnézte a lámpát, nem figyelte, hogy csak a jobbra kanyarodóknak szabad az út. Azt hitte, ő is mehet egyenesen.

Két személyautó is átment előtte, majd egy busz érkezett. Meg is állapította magában: még jó, hogy nem ütköztek össze, és tovább tudott haladni. A busz vezetőjének azonban intenzíven fékeznie kellett, hogy elkerülje az ütközést, és ekkor egy leszálláshoz készülő, álló utas elesett. A nő súlyos sérülést szenvedett. A piroson áthajtó sofőr elismerte felelősségét. Elmondta, annak tudatában indult el, hogy zöldön megy át, és nagyon sajnálja, hogy figyelmetlenségének súlyos sérülés lett a következménye.

A Békéscsabai Rendőrkapitányság a vizsgálatot befejezte, a közúti baleset gondatlan okozása miatt indított büntetőeljárás iratait február 12-én továbbította az ügyészségre.