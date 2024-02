A szabadkígyósi férfi 2021. június elején egy internetes társkereső oldalon ismerkedett meg egy ismeretlen személyazonosságú nővel, aki a férfi bűntársa volt. Az ismeretlen nő és a férfi célja az volt, hogy a sértettől, őt tévedésbe ejtve pénzt szerezzenek. A sértett és az ismeretlen nő személyesen nem találkoztak, csak üzenetek formájában tartották a kapcsolatot 2021 júniusa és októbere között, egymásnak intim képeket is küldtek, illetőleg számos alkalommal telefonon beszéltek egymással. Az ismeretlen nő több alkalommal, a visszafizetés szándéka nélkül különböző összegek utalására kérte meg sértettet, akinek csalárd módon többek között azt állította, miszerint a pénzre azért van szüksége, mert Németországba menne dolgozni vagy nincs mit ennie, vagy beteg a gyermeke, akiről később valótlanul azt állította, miszerint meghalt és a temetését kell intéznie, illetőleg albérletet kell fizetnie. A nő azzal az ürüggyel is pénzt csalt ki a sértettől, miszerint elromlott a telefonja, és ha nem vesz másikat, akkor megszakad a sértettel a kapcsolata, mert nem tudnak beszélni, ezért a sértett a kért összeget elutalta. Azzal a valótlan indokkal is kért pénzt a nő a sértettől, mert letartóztatták, és azt állította, börtönbe kerül, ha a tartozásait nem téríti meg. Annak érdekében, hogy a sértett tévedésbe ejtése eredményes legyen, a nő megadott a sértettnek egy telefonszámot, amelyen egy rendőrként bemutatkozó személy megerősítette a nő által elmondottakat, és azt állította a sértettnek, miszerint őt is előállíthatják vagy körözési parancsot adhatnak ki ellene, ha a nő tartozását nem egyenlítik ki.

Több részletben csalták ki a pénzt. Fotó: Illusztráció / MW

A megtévesztett, és az ismeretlen nő iránt érzelmeket tápláló sértett a nő kérésére a férfi testvérének, illetőleg a férfi élettársának a bankszámlájára több mint 30 részletben összesen 5 millió 740 ezer forintot utalt át. A számlatulajdonosok nem tudtak arról, hogy a számlájukra érkezett összegekhez a férfi bűncselekmény elkövetése útján jutott. A sértett által átutalt összegeket a férfi vette fel a bankszámlákról. A férfi és ismeretlen bűntársa – akiknek szándékuk, de anyagi lehetőségük sem volt a pénz visszafizetésére – csalárd magatartásukkal összesen 5 millió 740 ezer forint kárt okoztak a sértettnek, amely jelenleg is megtérítetlenül fennáll.