Sokáig volt úton, ezért hazatérve házi kosztra vágyott egy férfi 2023. február 2-án Dobozon. Elkezdett főzni, és közben italozni, de elfogyott az alapanyag. Úgy döntött, kocsiba ül, és elmegy vásárolni. A bolt előtt megállt, tolatni kezdett, de nekiütközött egy villanyoszlopnak. Bement az üzletbe, majd miután megvett mindent, amit akart, beült a kocsiba, és hazaindult.

Egy férfi, aki látta, hogy mit csinált, szólt neki, hogy álljon meg, de emberünk nem hallgatott rá. A szemtanú attól tartott, hogy a közeli, forgalmasabb úton a férfi balesetet okozhat, ezért hívta a rendőrséget. A boltban is furcsán viselkedő vásárlót a rendőrök orvosi vizsgálatra vitték, és kiderült, hogy ittasan vezetett. Kihallgatásán ezt nem is tagadta, és hozzátette, hogy nagyon rosszul döntött. Nem kellett volna elindulnia a kocsival úgy, hogy előtte alkoholt ivott. Büntetőeljárás indult ellene, és az ittas vezetés miatt a jogosítványát is bevonták, pedig a vezetői engedély kellett a munkájához.