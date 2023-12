Miközben kanyarodott, a kocsi megcsúszott, így ment le az útról. Nem sérült meg, de a szonda ittasságot jelzett nála, ezért a rendőrök elvették a vezetői engedélyét és büntetőfeljelentést tettek ellene. Hasonló eset történt két nappal később Tótkomlóson, a Vasvári Pál utcában is. Egy férfi kocsijával árokba hajtott, és nekiment egy közlekedési táblának is. Az autóban egyedül ült, nem sérült meg. Mivel a gyanú szerint ittasan vezetett, a rendőrök tőle is elvették a jogosítványát és ellene is büntetőeljárás indult.