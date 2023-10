A szintén 15 éves sértett tartott a nála erősebb fizikumú osztálytársától, tudott arról, hogy verekedés miatt eljárás is folyik vele szemben, illetve többször szemtanúja volt, hogy a fiú az iskolában erődemonstrációt tartott, például a levegőbe bokszolva mutatta, hogy milyen erős. A fiatalkorú október 16-án, tanítási időben megkérdezte a sértettet, hogy van-e nála pénz, mire a sértett elmondta neki, hogy 7500 forint van nála. Ezt követően az 5. óra előtti szünetben odaszólt a sértettnek, hogy kövesse az iskola mosdójába. A mosdóban a fiú nagy erővel beleütött a műanyag papírtörlő tartóba, majd anélkül, hogy bármit mondott volna, távozott a helyiségből. Később ismét szólt a sértettnek, hogy menjen vele a mosdóba. A mosdóba lépve felszólította a másik fiút, hogy vegye elő a pénzét és pakolja ki a zsebeit. Amikor a sértett megkérdezte, hogy az ötezrest akarja-e, a terhelt igennel felelt és a testét fenyegetően a sértett felé mozdítva közölte vele, hogy ha nem adja oda a pénzt, vagy beszél erről valakinek, akkor meg fogja verni. A sértett, tartva attól, hogy az alapvetően agresszív viselkedésű és nála erősebb társa bántalmazni fogja, a fenyegetés hatására átadott egy 5000 forintos bankjegyet osztálytársának, aki azt eltette, majd távozott a helyiségből. A terhelt a sértettől elvett pénzt részben elköltötte, élelmiszert vásárolt belőle, a megmaradt 1500 forintot pedig a nyomozó hatóság lefoglalta tőle.

A fiatalkorú diákkal szemben jármű önkényes elvételének bűntette, éjjel, csoportosan elkövetett magánlaksértés bűntette, valamint többrendbeli lopás vétsége miatt már van folyamatban egy másik büntetőeljárás, amelyben gyanúsítottként is felelősségre vonták, ez azonban nem tartotta vissza őt attól, hogy újabb bűncselekményt kövessen el.

A fiatalemberrel szemben a letartóztatás több különös feltétele is fennállt: a szökés, elrejtőzés veszélye; attól is tartani lehet, hogy szabadlábra kerülve a büntetőeljárásban résztvevő személyek befolyásolásával vagy megfélemlítésével a bizonyítás eredményének meghiúsítására törekedne, illetőleg a bűnismétlés ténye és jövőbeni veszélye is megállapítható volt. A Békéscsabai Járásbíróság nyomozási bírója az ügyészség indítványával egyetértve a fiú letartóztatását egy hónapra elrendelte.