Dr. B. Nagy Barbara főügyészségi ügyész, a Békés Vármegyei Főügyészség sajtószóvivője megkeresésünkre kiemelte, a kényszerintézkedés több különös feltétele is fennállt a férfi esetében, így a szökés, elrejtőzés veszélye és a bizonyítás manipulálásának veszélye, valamint a férfi büntetett előéletére figyelemmel a bűnismétlés veszélye is. A nyomozási bíró a járási ügyészség indítványával egyetértve hétfőn 1 hónapra – szeptember 28-ig – elrendelte a férfi letartóztatását.

Mindez azért is fontos információ, mert a város lakóit nagyon megrázták a történtek, és a különböző fórumokon még az is felmerült, hogy a férfi szabadlábra került. Erről azonban szó sem volt, és szó nincs. Éppen a felmerült kételyek miatt a helyi polgármesteri hivatal is tájékoztatást adott arról, hogy a férfit letartóztatták.

Mint arról korábban hírportálunkon is beszámoltunk, a rendőrségre szombaton érkezett bejelentés arról, hogy Körösladányban egy családi házban bántalmaztak egy idős nőt, aki súlyosan megsérült. A rendőrök a bűncselekménny elkövetésével gyanúsítható 29 éves férfit előállították a Szeghalmi Rendőrkapitányságra, majd őrizetbe vették. Ellene szexuális erőszak bűntett gyanúja miatt indult büntetőeljárás.