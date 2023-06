A rendőrségen elmondták, az egyhetes ifjúsági tábort június 19-e és június 23-a között tartották, első felében a Nemes Tihamér Technikum és Kollégium 11. osztályos rendészeti hallgatói vettek részt a programokon, a második felében pedig a Szent-Györgyi Albert Technikum és Kollégium diákjai szerezhettek hasznos ismereteket a rendvédelem területéről.

Az elméleti és gyakorlati foglalkozások során tartottak intézkedéstaktikai képzést, rádióforgalmazással kapcsolatos ismereteket, volt lövészet, fizikai állóképesség-felmérés, és a határrendészeti feladatokba is betekintést nyerhettek a résztvevők. Az előadások között szerepelt a drogprevenció, az iskolai erőszak és az online tér veszélyeiről szóló tájékoztató is. A tábort színesítette, hogy a diákoknak éjszakai őrszolgálatot kellett adniuk és ellátogathattak a Békés Vármegyei Büntetés-végrehajtási Intézetbe is.