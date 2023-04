Várszegi György tűzoltó főhadnagy elmondta, kidőlt egy nagyméretű fa kedd délelőtt Békéscsabán, a Kazinczy és a Szerdahelyi utca sarkán. A gyalogosforgalmat akadályozó növényt a helyi hivatásos tűzoltók motoros láncfűrész segítségével feldarabolták, majd a területet meg is tisztították.

Leszakadt két nagyméretű faág Orosházán is, az Iglói úton. A magasban lógó ágak a gyalogos- és a járműforgalmat egyaránt veszélyeztették, azokat a helyi hivatásos tűzoltók láncfűrész és emelőkosás segítségével távolították el. A beavatkozás idejére a rendőrség az érintett útszakaszt teljes szélességében lezárta. Szintén az orosházi tűzoltók avatkoztak be Nagymágocson, a Szentesi úton is, ahol meghasadt egy nagyméretű fa ága. A széllökések következtében délben letört egy társasház tetején lévő három méter magas antenna is Szarvason a Szabadság úton. A helyi hivatásos tűzoltók a szerkezetet elfektették, majd a födémhez rögzítették.