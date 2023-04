Vannak azonban, akik nem érzik ennek a súlyát, és nem veszik komolyan, ha hibáznak. A naponta az utakon dolgozó közlekedési rendőrök hosszasan tudnak mesélni erről. A Békés vármegyei főkapitányság forgalomellenőrző alosztályának rendőrei mindennap járják az utakat, velük is beszélgettünk. Kiemelték, sokan vannak olyanok, akik, amikor megállítják őket, azonnal mondják, hogy mit hibáztak, elismerik, hogy szabálytalanok voltak, és még elnézést is kérnek. Mások viszont elkezdik magyarázni az egyébként menthetetlen helyzetet.

Így tett például egy autós, akinek a vezető felőli oldalon szabálytalanul le volt sötétítve az ajtó üvege. Azt mondta, hogy mindez azért van, mert így gyakorlatilag alig lát ki rajta, ezért jobban kell figyelnie. Tehát így még jobban odakoncentrálhat a forgalomra.

Akik nem kapcsolják be a biztonsági övet, sokszor azzal védekeznek, hogy csak éppen akkor indultak el. Az övet azonban elindulás előtt be kell kapcsolni. Akadt példa arra is Békésben, hogy egy nő a szoknyája alá rejtette gyorsan a gyermekét – aki mellette ült, és nem volt bekötve – amikor leállították a rendőrök.