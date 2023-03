A találkozón a főkapitány megköszönte azt a kiváló együttműködést, amely Békésben hosszú idő óta jellemzi a sajtó és a rendőrség kapcsolatát. Kiemelte, hogy ezután is szükség lesz a kölcsönös bizalmon és a hiteles tájékoztatás iránti elkötelezettségen alapuló jó gyakorlatok megőrzésére, fejlesztésére, a különböző kommunikációs csatornák használatára.

Munkamegbeszélésre hívta hétfőn a Békés vármegyében működő, a rendőrséggel napi kapcsolatban álló szerkesztőségek képviselőit a vármegye főkapitánya

Forrás: police.hu

– Számos olyan terület, téma van, amelyben a közvélemény, a lakosság aktuális információkkal való ellátása segíthet a bűncselekmények, közlekedési balesetek megelőzésében – hangsúlyozta Vörös Ferenc. – Így például az utóbbi időben megszaporodott internetes csalásokról kiadott esetleírások rávilágítanak arra, hogy a bűnelkövetők milyen sokféle módszerrel próbálják megszerezni a különböző alkalmazások felhasználóinak az adatait, pénzét. Az ilyen ügyekről szóló hírek, tanácsok közvetítésével a sajtó sokat tehet azért, hogy az olvasóik, hallgatóik, nézőik felismerjék ezeket a helyzeteket, és megfelelően reagáljanak. Semmiképpen ne telepítsenek idegenek kérésére alkalmazásokat, ne adják meg kódjaikat, jelszavaikat, és tanuljanak az internetes vásárlások során előfordult esetekből.

A főkapitány szólt arról is, hogy Békés vármegyében a vezető baleseti ok az elsőbbségadás elmulasztása, ezt a gyorshajtás és a kanyarodási szabályok megszegése követi. Emiatt az ellenőrzések és a tájékoztatók fókuszában is ezek a szabálytalanságok állnak. A rendőrök igyekeznek a közlekedőket minél nagyobb arányban rávenni arra, hogy a saját maguk és utasaik biztonsága érdekében tartsák be a szabályokat.

Szintén a közúti balesetekkel, az áldozatokkal kapcsolatban az ezredes megemlítette, hogy kiemelten fontos a passzív biztonsági eszközök használata, hiszen ezek csökkenthetik a sérülések súlyosságát. Megköszönte, ha a sajtó a jövőben is teret, helyet biztosít ezeknek a fontos üzeneteknek, és a híradásaik, műsoraik révén a Békés vármegyében működő szerkesztőségek támogatják a rendőrség biztonságot erősítő törekvéseit.