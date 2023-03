A kerékpárlopáshoz néhány másodperc is elegendő. De kellő óvatossággal és megfelelő védelmi eszközök, módszerek alkalmazásával ezeknek a lopásoknak egy része megelőzhető. Ilyen eszköz a BikeSafe rendszer is, amelyben a tulajdonos minden adatot rögzíthet a kerékpárjáról, illetve a kétkerekűről készült fotókat is feltöltheti – olvasható a police.hu tájékoztatójában.

A regisztrált kerékpárokra jelzés kerül, a lopások tekintetében akár ennek is lehet visszatartó ereje. Ha pedig mégis ellopnák a biciklit, a rendszer segíti a felderítést.

A Békés Megyei Rendőr-főkapitányság Bűnmegelőzési Osztálya a polgárőrök segítségével rendszeresen tart olyan akciókat, amelyek során segítenek a tulajdonosoknak a regisztrációban. Békéscsabán március 10-én 9 és 12 óra között a piacon várják az érdeklődőket. Aki szeretné, önállóan is elvégezheti a regisztrációt, a rendszer internetes honlapján ehhez minden információt megtalál.

A kerékpárlopások megelőzése érdekében kérjük, fogadják meg a rendőrség tanácsait! Ha utcán, lépcsőházban, tárolóban, udvaron őrizetlenül hagyják a biciklijüket, mindig zárják le! Rövid időre, így például gyors bolti vásárlás, vagy egy lottó feladásának idejére se hagyják a kerékpárt úgy őrizetlenül, hogy nem zárják le. Lehetőség szerint ne elhagyatott, sötét helyen támasszák le a kerékpárjukat.

Miután lezárták a biciklit, a kosárban, csomagtartón, kormányon ne hagyjanak semmit! A kerékpárt tanácsos valamilyen stabil tárgyhoz, kerítéshez, kerékpártárolóhoz, vagy egy fához zárni. A bicikli értékének minimum 10%-át érdemes biztonságos zár vásárlására költeni. Használjon többféle zárat, a jobb minőség nagyobb védelmet jelent.