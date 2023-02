A nő 2021 novemberében azzal a feltétellel adott 60 ezer forintot egy másik bucsai nőnek, hogy azt a következő hónapban 100 százalékos kamattal kell visszafizetnie.

A vádlott tudta, hogy a kölcsönt kérő nő rossz anyagi körülmények között, csekély jövedelemből él, hiszen korábban többször néhány ezer forintos kölcsönt is kellett kérnie a mindennapi kiadásaihoz. Tehát tisztában volt azzal, hogy a kölcsönt még kamat nélkül is nehezen, nagy nélkülözés mellett tudná visszaadni a havi bevételéhez mérten, a kétszeres összeg megfizetése pedig lehetetlen, hiszen összesen nem jut annyi jövedelemhez. Az előnytelen megállapodás alapján a tartozás összege folyamatosan nőtt, minden visszafizetés nélküli hónapban emelkedett az amúgy is magas kamat, így a tartozás 2022 májusára a vádlott számításai alapján elérte a 800 ezer forintot.