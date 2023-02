A Gyomaendrődi Rendőrőrs körzeti megbízottja iskolarendőr a helyi Kis Bálint Általános Iskolában. Kitüntetésekor ismertették, hogy más szolgálati teendői mellett ezt a feladatát is lelkiismeretesen végzi, az intézmény vezetőjével, pedagógusaival rendszeresen tartja a kapcsolatot, és ha szükséges, szabadidejében is időt szán az esetleges kérdések megválaszolására. A 2021/2022-es tanévben havonta tartott előadásokat a diákoknak a biztonságos gyalogos és kerékpáros közlekedésről, a láthatóság fontosságáról, az internethasználat veszélyeiről. Több nyári tábor vendége volt, ahol arra igyekezett megtanítani a gyermekeket, hogyan vigyázzanak személyes dolgaikra, értékeikre. Emellett a körzeti megbízott pályaorientációs napokon is bemutatkozott, beszélt a tanulóknak a rendőrök munkájáról. Kiváló a kapcsolata az intézmény vezetőivel, pedagógusaival, a diákok is bizalommal fordulnak hozzá.

Werb Józsefről már tavaly is írtunk, amikor szolgálaton kívül eredt betörők nyomába.