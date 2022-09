Állatkínzás bűncselekmény elkövetésével gyanúsít a rendőrség két gyomaendrődi férfit. Egyikük, egy 20 éves fiatalember rossz körülmények között tartott több kutyát, majd hosszabb időre elutazott. Ismerősét kérte meg arra, hogy gondozza az ebeket. Az állatok ellátása azonban továbbra sem megfelelően történt, a férfi nem etette és nem itatta őket rendszeresen.

Voltak olyan kutyák, amelyek be voltak zárva, illetve olyanok is, amelyeket rövid, forgó alkatrész nélküli lánccal kötött ki. A kikötött kutyák nem tudtak árnyékba húzódni, napközben órákat voltak tűző napon. Egy kutya kiszáradt és elpusztult. Az ügyben 2021. július 14-én indult büntetőeljárás, miután a helyi mezőőr bejelentését követően a rendőrök szemlét tartottak a háznál. Az életben maradt, de rossz egészségi állapotban lévő kutyákat állatvédő szervezetek vették gondjaikba, azóta már új gazdákat is találtak nekik. A Szarvasi Rendőrkapitányság rendőrei a nyomozás során a szükséges eljárási cselekményeket elvégezték és az ügy iratait kedden továbbították az ügyészségre - adta hírül a police.hu.