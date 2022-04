Az idős férfival szemben az Orosházi Rendőrkapitányság ittas állapotban elkövetett járművezetés vétsége miatt folytatott büntetőeljárást, mivel a férfi 2020. július 2-án ittas állapotban vezetett személygépjárművet és Orosházán, a Vajda közben anyagi káros balesetet okozott. A baleset bekövetkezésekor a gépjárműben tartózkodott utasként a másik terhelt is. A baleset után néhány nappal az idős férfi felkereste Gyulán, a Békés Megyei Büntetés-végrehajtási Intézetben az ekkor szabálysértési elzárást töltő 48 éves férfit és kifizette helyette a meg nem fizetett szabálysértési bírság fennmaradó összegét. Közölte a másik férfival azt is, hogy kifizeti helyette a büntetőeljárásban esetlegesen kiszabandó pénzbüntetést is, ezen felül ad neki 50 ezer forintot valamint gépkocsivezetőként munkahelyet biztosít számára annak fejében, ha a tanúvallomásában valótlanul azt állítja, miszerint ő és nem a 71 éves férfi vezette a személygépkocsit a baleset bekövetkezésekor. A nehéz anyagi körülmények között élő férfi beleegyezett és 2020. július 31-én, az Orosházi Rendőrkapitányságon olyan valótlan tartalmú vallomást tett, miszerint ő vezette a személygépkocsit, amellyel közúti balesetet okozott, később azonban önként megjelent a rendőrségen és tényfeltáró vallomást tett. Utóbb az Orosházi Járásbíróság bűnösnek mondta ki az idős férfit a 2020. július 2-án elkövetett ittas járművezetés vétsége miatt.