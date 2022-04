Az ügy lényege szerint az I. rendű vádlott és volt élettársa kapcsolata 2019-ben megszakadt, amit a többszörösen büntetett előéletű férfi nem tudott elfogadni. Ezután többször meg is fenyegette a nőt, ami miatt két alkalommal a bíróság távoltartást is rendelt el az erőszakos férfival szemben. A nőnek időközben új párkapcsolata lett, amit kezdetben igyekezett titokban tartani félve az I. rendű vádlott haragjától és várható reakciójától. 2020. márciusában azonban I. rendű vádlott tudomást szerzett a kapcsolatról, ezért unokaöccsével, a II. rendű vádlottal - azért, hogy bosszút álljon a nőn és új barátján - április 2-án hajnali fél 1 körül betörtek a nő békéscsabai lakásába és a hálószobában pihenő párra rontottak.

A két vádlott ütni-verni, testszerte rugdosni kezdte a volt élettárs barátját, majd a segítségére siető nővel is megtették ugyanezt. A férfi bántalmazása során a bejárati ajtó ablaküvege is kitört. A két vádlott a kitört üveg darabjait is használta a kegyetlen bántalmazás során. Azokat kezükbe fogva a pár mindkét tagját a fején, felsőtestén és a karján is megvágták, számos sérülést okozva a sértetteknek.

A nő kiabálva kérlelte a két vádlottat, hogy hagyjanak fel cselekményükkel és ne bántsák őket, a bántalmazás tanúja volt az I. rendű vádlott és volt élettársa korábbi kapcsolatából született két kiskorú gyermek is, akik a cselekmény idején a szomszédos helyiségben tartózkodtak.