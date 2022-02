Sajnálom az egészet – hangsúlyozta István, hozzátéve, hogy „száz százalékosan” bűntudata van, és azt is kiemelte, hogy az ikertestvérével megbocsátottak egymásnak. Korábbi vallomásaiban beszélt arról is István, hogy olykor összeverekedtek Ferenccel, és azt, hogy az ilyen pillanatokban lefejelték egymást, „testvéri szeretetként” értékelte. Két éve, a születésnapi bulin „elborult az agya”, és megfélemlítésként vette csak elő a húsvillát. Véletlen történt, nem akarta bántani ikertestvérét.

Önvédelemre hivatkozott a vádlott

Bár többen állították, hogy mondtam olyat, hogy „megöllek, megszúrlak”, nem emlékszem, hogy ilyen kijelentést tettem volna – fogalmazott a vádlott korábbi vallomásában. Jogos védelemre, ahogy ő mondta, önvédelemre hivatkozott. Kiemelte: az ikertestvére neki akart rontani, és ezért védte magát a húsvillával, szerinte baleset történt. Arról is beszélt, hogy nem emlékszik, mekkora erővel szúrt, és szerinte – mivel megijedt – biztos, hogy ő maga tette vissza a fiókba az eszközt, bár a vádhatóság szerint ez nem így történt.

A korábbi vallomásaiban volt némi ellentmondás abban is, hogy a buliban ki volt a részegebb. Ő tíz-tizenegy sört ivott meg, és egyszer azt mondta, hogy ő volt, máskor pedig azt, hogy az ikertestvére. A vádlott – aki 2020 nyara óta letartóztatásban van – a csütörtöki előkészítő ülésen és tárgyaláson kérte, hogy személyesen hallgassák meg azokat, akik jelen voltak a bulin. István azt is indítványozta, hogy igazságügyi orvosszakértő nyilatkozzon arról, hogy vajon milyen erővel szúrta meg ikertestvérét, és kíváncsi arra is, hogy Ferenc volt-e életveszélyben.