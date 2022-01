Főleg kidőlt fák, vezetékekre szakadt növények és letört ágak miatt riasztották a tűzoltókat, akik aztán emelőkosaras járművel, kézi szerszámokkal, motoros láncfűrésszel és dugólétrával avatkoztak be – ismertette Várszegi György tűzoltó főhadnagy. A megyei katasztrófavédelmi szóvivő hozzátette, több olyan eset is előfordult, hogy kocsikban és épületekben okoztak kárt a lehulló, méretes ágak, de volt, hogy a nagy erejű széllökések kéményeket döntöttek le vagy tetőket bontottak meg.

A károk felszámolásában részt vett a megye valamennyi hivatásos tűzoltó-parancsnoksága, illetve a békési, a gyomaendrődi és a tótkomlósi önkormányzati tűzoltók, valamint a Dél-Békés és a Körös-Kondor Mentőcsoportok is támogatták a munkálatokat. Az esetek során senki sem sérült meg.

Több településen elment az áram

Az áramszolgáltatásban is okozott fennakadásokat a vihar, mivel a településeket ellátó középfeszültségű vezetékek sérültek. Jelentősebb kimaradás volt Gyulán, Nagyszénáson, Gádoroson és Telekgerendáson, emellett kisebb kiesések fordultak elő Orosházán, Csorváson és Sarkadon – ismertették az MVM-nél. Hozzátették: a vihar komoly károkat okozott a hálózaton, jellemzően vezetékek szakadtak a rájuk zuhanó ágak vagy a rájuk dőlő fák miatt, de oszlop nem tört el Békés megyében. Hangsúlyozták, hogy vasárnap megduplázott szerelői készenléttel dolgoztak, így a felmerülő hibákat munkatársaik két-három órán belül sikeresen elhárították. A friss bejelentéseket pedig folyamatosan kezelik, a további hibákat javítják.

Gyulán egy internetkábel is megsérült

Gyula több részén, így Máriafalván, Szentpálfalván, Szanazugban, Ajtósfalván, Románvároson, Észak-Törökzugban sem volt egy ideig áram vasárnap este – tájékoztatott Alt Norbert. Az alpolgármester, önkormányzati képviselő elmondta, átlagosan olyan másfél-két órán keresztül tartott a kimaradás. Kiemelte, az áramszolgáltató tájékoztatása szerint egy fővezeték sérült meg, és külön nehezítette a körülményeket, hogy egy lezuhanó ág optikai kábelt szakított le.

– A viharban megsérült egy internetkábel is, emiatt az MVM Démász telefonos ügyfélszolgálatán átmenetileg – rajtuk kívülálló okok miatt – nem tudtak hibabejelentéseket fogadni. A cég rendszereiben azonban látták a hibahelyeket, így a szerelők eljutottak az érintett helyekre – írta ennek kapcsán az MVM. Az internetszolgáltatás később újra teljeskörűen helyreállt, így az áramszolgáltató telefonos ügyfélszolgálata is tudta fogadni a hívásokat.

Az MVM Démász ellátási területén hétfőre tervezett munkákat – és az ezzel járó áramszünetet – máskorra időzítették, hogy a szerelőik és a cég partnerei a viharkárok mielőbbi elhárítása érdekében folyamatosan dolgozhassanak. A munkákat nehezítette, hogy sok helyen az enyhülni nem akaró szél miatt az emelőkosaras autókat nem lehetett használni.

Mezőberényben kisebb gondok adódtak

– Mezőberényben is okozott, igaz kisebb gondokat okozott a vihar, de azért a városban is volt áramkimaradás a Rákóczi sugárúton – tájékoztatott Facebook oldalán Siklósi István polgármester. Mint kifejtette, ennek oka, hogy egy letörött tuja a vezetékre esett. A letört ágakat még vasárnap eltakarították. A Petőfi utcán az ingatlan tulajdonosa intézkedett a kerékpárútra borult tuja eltávolításáról. A Deák és Luther utcák sarkán a kidőlt fa nem okozott fennakadást a közlekedésben. Hangsúlyozta, a várost járva az előzőeknél nagyobb kárt nem tapasztalt, és nem is jelzett senki. A letörött kisebb, nagyobb ágak eltávolítása hétfőn reggel folyamatban volt.

Autóra dőlt egy kémény

Szarvason nem volt különösebb áramkimaradás a vasárnapi szélviharban – mondta Babák Mihály polgármester. Hozzátette, a város sem úszta meg káresemény nélkül az erős szelet, hiszen a vasútállomásnál autóra dőlt egy kémény, az egyik buszmegállóban pedig fát csavart ki a szélvihar. Hangsúlyozta, senki sem sérült meg az esetek során.

Áram nélkül maradt az orvosi rendelő

Gyomaendrődön több helyen is problémát okozott az áramellátásban a vasárnapi heves szélvihar – adta hírül Toldi Balázs polgármester. Elmondta, az áramszünet megjelenése óta folyamatosan egyeztet az E.ON szakembereivel, akik már vasárnap elkezdték a helyreállító munkálatokat a településen. Ugyan még hétfő délelőtt sem állt helyre mindenhol az áramellátás, de az E.ON munkatársai arról tájékoztatták, hogy a nap végére minden lakásban és intézményben lesz áram. Fontossági sorrendben haladnak a javítással, például elsők közé vettek egy orvosi rendelőt, majd azt követően folytatták a lakóingatlanokkal. Toldi Balázstól megtudtuk, az intézmények közül a helyi családsegítő épületét érintette az áramkimaradás.

A csatornát is megkezdte a szél

Eleken a rendkívül erős széllel járó időjárásra való tekintettel vasárnap a városüzemeltetés munkatársai ügyeletet tartottak. Szelezsán György polgármester elmondta, vasárnap este lakossági jelzés érkezett, hogy a tüzép mellett, a Vasút sor és a Lőkösházi út kereszteződésében található üresen álló ingatlanon a szél megkezdte a csatornát. A kollégái a helyszínen megtették a szükséges intézkedéseket.

Szétszedett egy fóliasátrat a vihar

Az orosházi Dalacsi Kertészet négy fóliasátrából egyet szedett szét a vasárnapi vihar. A tulajdonost nagy munkában értük utol: hétfőn éppen szedte a kelkáposztát, valamint vetette a retket a jó állapotban lévő fóliában, mert, mint fogalmazott, az élet megy tovább. Információi szerint másoknál még nagyobb károkat okozott a tomboló szél, volt, akinél 30 fóliasátrat is elpusztított, alatta eperrel. Dalacsi Attiláné elmondta, az 50 méteres fóliasátruk alatt 400 négyzetméteren karalábé cseperedett. Az őstermelő hozzátette, hogy a férjével számolgattak: a fólia felhúzása 200 ezer forintba kerül, emellett a növények is károsodtak.

Tótkomlóson felborult két kukoricasiló Tótkomlóson

Mint arról korábban beszámoltunk, hétfőn délelőtt felborult két siló. A szomszédban élő lakókat megkérték, hogy ne tartózkodjanak otthon.