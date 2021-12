– Őket nem védi karosszéria, így ha elesik egy biciklis, annak súlyos következménye is lehet. Gyakori eset például, amikor a kerékpárúton egymással szembe érkező biciklisek nem tartanak kellőképpen jobbra, és összeütköznek. Az is előfordult, hogy úgy tűnt, nem sérültek meg, nem adták meg egymásnak az adataikat, elhagyták a helyszínt, később pedig a kórházból kaptuk a bejelentést, hogy nyolc napon túl gyógyuló sérülése lett az egyikőjüknek – avatott be minket.