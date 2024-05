Forrás: gettyimages

A sok napsütés mellett magasra törnek a gomolyok, de inkább csak a keleti tájakon elszórtan fordul elő zápor, zivatar. Többfelé lesz élénk az ÉNy-i szél.

24-25 fok körül alakul a hőmérséklet- olvasható a koponyeg.hu oldalon.

Napokon keresztül számítanunk kell 30 fok körüli hőmérsékletek előfordulására. Emellett számos más terhelő hatás is hozzájárul a fejfájások gyakoribb kialakulásához.

Csütörtökön még nem lesz front, de nagy tévedés azt gondolni, hogy csak a frontok okozzák a meteogyógyászati panaszokat. Sőt, több az a nem frontális humánmeteorológiai-orvosmeteorológia helyzet, amikhez jelentős számú fejfájásos panasz jellemzően kötődik. A különböző típusú, így közöttük a migrénes fejfájások is gyakrabban és erősebben jelentkeznek, sokszor szédülés, hányinger, hányás kíséretében. Megterhelődik a keringési rendszerünk is, több a rosszullét, szívpanaszok, légzési nehézségek léphetnek fel bágyadtabbak, figyelmetlenebbek lehetünk, ami veszélyes a közlekedésben és a napi munkában is.