Gyakran lesz erősen felhős az ég. A délkeleti szél gyakran lesz élénk. 13-18 fok valószínű- olvasható a koponyeg.hu oldalon.

Továbbra is messze az ilyenkor szokásos hőmérsékletek fölött mutatnak a hőmérők, példátlanul sorozatban dőlnek a különböző melegrekordok. Ugyanakkor már jelei vannak egy jelentős változásnak. Most viszont 1-2 napra kedvezőbb humánmeteorológiai-orvosmeteorológiai helyzetre számíthatunk. Szombatra virradóan északnyugaton is csökkenni fog a kettősfront hatása, és napközben már frontmentes helyzetre számíthatunk. Kedvező a csökkenő csapadékhajlam és a gyengülő légmozgás is. Kedvezőtlen hatás viszont a hajnali párás-ködös időszakok megjelenése és különösen a jelentősen romló légszennyezettségi helyzet, ami miatt már országosan számítanunk kell légzési nehézségek, irritációs hatások jelentkezésére. Jelentősen növeli a járványveszélyt is és rontja az immunrendszerünk állapotát.

Egyre erősebben jelentkezik a tavaszi fáradtság, ami szokatlan fáradtság, lehangoltság, aluszékonyság, egyeseknél szorongásos állapotok jelentkezésével is jár. Megterhelődik a keringési rendszer, gyakoribbak a szívpanaszok és a különböző típusú fejfájások.