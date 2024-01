A déli területeken, valamint a Duna-Tisza-közén lesz csapadék: az esőt egyre inkább havas eső, havazás váltja fel. Napközben fokozatosan gyengül a hóesés, de a Duna vonalában akár estig szállingózhat a hó. Az északnyugati szél többfelé viharossá fokozódik, markáns lehűlés várható. 0, +1 fok körül alakul a csúcsérték - olvasható a koponyeg.hu oldalon.

A rendkívüli melegedés a ciklon hideg frontjának átvonulása után erős lehűlés be csap át.

A hidegfront péntek reggel keleten elhagyja az országot és mögötte erős, viharos lökésekkel kísért szelekkel zúdul be a hideg légtömeg. Visszatérnek a télies hőmérsékletek. Ez a hatalmas mértékű hullámzás különösen megterheli a szervezetünket. Elsősorban a keringési és légző rendszerre ró erős terhelést, gyakoribbak lesznek a szívpanaszok, mellkasi diszkomfortok, rosszullétek, ingadozó a vérnyomás, és magas lesz a sztrókok, infarktusok kockázata. Gyengül ebben az időszakban az immunrendszerünk. Erősebbek a görcsös fájdalmak, ízületi panaszok. Nehéz időszak ez a különböző típusú fejfájással élők számára is.

Tegyünk meg mindent fizikális és mentális terhelésünk csökkentése érdekében. Fokozottan figyeljünk a súlyosabb keringési betegségekkel élőkre.