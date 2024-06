Bozó József, a betakarítási bizottság elnöke elmondta, ha nem lesz csapadék, akkor egy-másfél héten belül a búza bekerül a tárolókba. Az őszi káposztarepce aratása 80 százalékon áll, termésátlag 2,2 t/ha. A magborsónál 90 százaléknál tart a betakarítás, a vármegyei termésátlag 1,7 t/ha. A tritikálé, a tavaszi árpa és a zab aratása még nem kezdődött meg.

Jól halad az aratás Békésben: zajlik a munka a földeken. Fotó: Bencsik Ádám

Viharkárral kapcsolatban Lőkösházáról érkezett jelzés, ahol egy gazdálkodó esetében komoly fóliakár is keletkezett. Kondoros térségében is volt vihar, nagyon apró jéggel, napraforgók dőltek meg. Az eső mennyisége nagyon változó még adott településeken belül is, 16–80 mm közötti.

Aratás: az eddigi termésmennyiség pozitív meglepetés

Barabás Béla, a Békés Megyei Mezőgazdasági Szövetség titkára tájékoztatta a jelenlévőket a szövetkezetek vezetői által megadott adatokról. Őszi árpánál a termésátlag 6,5 t/ha, vármegyei szinten szóródás mutatkozik 6-7 t/ha körüli adatok vannak. Őszi búzánál 0-40 százalék között mozog a betakarítottság, a nagyobb üzemek még a búzaaratás elején tartanak. 5,5 t/ha az átlag, de 6,5-7 t/ha között szóródások vannak. Az eddigi termésmennyiség pozitív meglepetés, a vártnál jobb, mind őszi árpában, mind az őszi búzánál.

Marton Gergely tűzoltó alezredes a Békés Vármegyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság részéről kiemelte, az Országos Tűzvédelmi Szabályzat szerint tűzvédelmi felülvizsgálatot kell végezni a mezőgazdasági erő- és munkagépeken. A szemléről jegyzőkönyvet kell készíteni, melyből egy példánynak kell lennie a járműben. Tűzoltókészülék is legyen a járműben, amit naponta szükséges ellenőrizni.

A világító- és jelzőberendezések állapotára figyeljenek oda!

Pelleg József a Békés Vármegyei Rendőr-főkapitányság részéről hangsúlyozta, nagyon lényeges, hogy a gépek, amik részt vesznek a forgalomban, az alapvető feltételeknek feleljenek meg. A világító- és jelzőberendezések állapotára figyeljenek oda a gazdálkodók. Felhívta a figyelmet a mag-, illetve a szalmaszóródás elkerülésére. Csapadékosabb időjárás esetén a sárfelhordásra is oda kell figyelni.